Турецкая Tupras подтвердила отказ от российской нефти из-за санкций

По данным аналитической компании Kpler, в 2024 году Tupras импортировала 225 тыс. баррелей в сутки (б/с) российской нефти. Это на 26,4% больше год к году (по сравнению с 178 тыс. б/с в 2023-м) и стало для нее рекордом. О планах Tupras отказаться от закупок российского топлива, не соответствующего ценовому потолку, на прошлой неделе сообщал Bloomberg.