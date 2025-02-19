Топ-менеджер ВТБ назвал основные вызовы для перехода на открытый банкинг

«Среди основных вызовов — разработка единого стандарта безопасности для открытых программных интерфейсов, который позволит крупным компаниям передавать друг другу с согласия клиента сведения о его счетах и инициировать платежи, используя технологии открытых API. Важно, чтобы этот стандарт распространялся не только на интерфейсы, но и на весь технологический ландшафт компаний-участников среды открытых API», — сказал Безбогов.