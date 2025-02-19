Топ-менеджер ВТБ назвал основные вызовы для перехода на открытый банкинг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Перед финансовой отраслью стоят вызовы, которые возникли при переходе на открытый банкинг. Один из них — создание единых стандартов безопасности, заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах» заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.
Открытый банкинг — это концепция взаимной интеграции продуктов и сервисов от разных финансовых поставщиков в едином интерфейсе. Такой подход позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него лучшие персональные предложения с помощью технологии открытых API (универсальных программных интерфейсов).
«Среди основных вызовов — разработка единого стандарта безопасности для открытых программных интерфейсов, который позволит крупным компаниям передавать друг другу с согласия клиента сведения о его счетах и инициировать платежи, используя технологии открытых API. Важно, чтобы этот стандарт распространялся не только на интерфейсы, но и на весь технологический ландшафт компаний-участников среды открытых API», — сказал Безбогов.
Еще один вызов, по словам банкира, связан с появлением единого оператора среды открытого банкинга, который должен будет взять на себя широкий перечень технологических и юридических функций. Например, организацию сквозной идентификации пользователей, а также создание типовых договоров, на основании которых компании-участники будут обмениваться данными клиентов и прочим.