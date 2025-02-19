Стало известно, как россиянам сэкономить в поездках за границу

Если использовать в заграничных поездках Wi-Fi, расходы на путешествия можно снизить, рассказала в беседе с NEWS.ru турагент и тревел-блогер Наталия Ансталь. Эксперт советует туристам заранее изучить популярные места, в которых есть точки с бесплатным интернетом.
«Если лететь за границу, у нас сразу включается роуминг. Поэтому, например, интернет дешевле обойдется, если искать точки с бесплатным Wi-Fi. Они есть на туристических картах и в популярных местах, таких как кафе. Здесь вы сможете позвонить, написать, не тратя деньги. Роуминг бывает достаточно немаленький», — пояснила турагент.
Помимо этого, по словам трэвел-блогера, можно уменьшить расходы на поездку, если выбрать для путешествия правильное время. Ансталь рекомендует планировать полеты на период межсезонья или выбирать горящие туры, цены которых бывает значительно ниже средней.
«Чаще всего самый большой способ экономить — летать в периоды горящих туров или периоды межсезонья, когда, например, у направления условно начинается несезон. Например, в Турцию дешевле съездить в апреле, чем в июне. В апреле сезон только начинает открываться, отели только начинают работать. Соответственно, стоимость путевки будет ниже», — подчеркнула Ансталь.
Тем, кто привык путешествовать налегке, эксперт рекомендует покупать билеты с ручной кладью или одним чемоданом.
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