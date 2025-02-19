Стало известно, как россиянам сэкономить в поездках за границу

«Если лететь за границу, у нас сразу включается роуминг. Поэтому, например, интернет дешевле обойдется, если искать точки с бесплатным Wi-Fi. Они есть на туристических картах и в популярных местах, таких как кафе. Здесь вы сможете позвонить, написать, не тратя деньги. Роуминг бывает достаточно немаленький», — пояснила турагент.