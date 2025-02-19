Стало известно, сколько россияне готовы потратить на масленичный стол

По данным исследования сервиса «Пакет», результаты которого приводит «Газета.Ru», большинство россиян (62%) планируют праздновать Масленицу дома в кругу семьи или друзей, а 27% намерены присоединиться к городским гуляниям. Только 8% опрошенных решили отказаться от празднования.
Свыше половины участников опроса рассчитывают потратить на продукты для праздничного стола от 1000 до 3000 рублей. При этом 17% планируют уложиться в сумму менее 1000 рублей, 22% намерены потратить от 3000 до 5000 рублей, а 10% готовы выделить на подготовку к празднику более 5000 рублей. Сэкономить удастся благодаря скидкам в магазинах — так планируют поступить 39% респондентов, еще 27% собираются использовать кешбэк-сервисы и программы лояльности, а 16% отметили, что не собираются ограничивать расходы.
Что касается кулинарных предпочтений, половина россиян проявляет интерес к новым масленичным рецептам, однако треть респондентов предпочитает традиционные блины. Лишь 17% отметили, что у них есть особые семейные традиции, связанные с приготовлением оригинальных масленичных блюд.
Свыше 40% опрошенных заявили о желании видеть разнообразные блины и начинки на своем праздничном столе. Среди самых популярных начинок — творог (60%), мясо (51%), ветчина с сыром (33%), икра (36%), масло (32%), сгущенное молоко (52%) и сметана (58%). При этом 19% участников опроса предпочитают блины без начинки.
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