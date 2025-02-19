Стало известно, сколько россияне готовы потратить на масленичный стол

Свыше половины участников опроса рассчитывают потратить на продукты для праздничного стола от 1000 до 3000 рублей. При этом 17% планируют уложиться в сумму менее 1000 рублей, 22% намерены потратить от 3000 до 5000 рублей, а 10% готовы выделить на подготовку к празднику более 5000 рублей. Сэкономить удастся благодаря скидкам в магазинах — так планируют поступить 39% респондентов, еще 27% собираются использовать кешбэк-сервисы и программы лояльности, а 16% отметили, что не собираются ограничивать расходы.