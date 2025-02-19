США введут пошлины на зарубежные автомобили в размере 25%

«Я, вероятно, скажу вам об этом 2 апреля, но это будет в районе 25%», — сказал он журналистам при подписании своих новых указов. Трампу был задан вопрос о ставке планируемых пошлин на зарубежные авто.
Трампа также спросили о вероятных тарифах на фармацевтическую продукцию. «25% и выше. И они будут очень существенно расти в течение года», — ответил он. Подписание состоялось в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.
На прошлой неделе Трамп заявил журналистам в Белом доме, что планирует «примерно 2 апреля» ввести пошлины на автомобили. Ранее газета Financial Times со ссылкой на аналитиков сообщала о беспокойстве мировых автопроизводителей возможными банкротствами в цепочке поставок из-за пошлин, вводимых Трампом. В частности, эксперты предположили, что при введении американских и ответных пошлин наиболее слабые поставщики автозапчастей могут стать банкротами.
31 января американский лидер заявил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами. Трамп ранее распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.
В четверг на прошлой неделе Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию. Он также указал, что новые тарифы будут дополнять ранее введенные пошлины на сталь и алюминий.