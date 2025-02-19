Спотовая цена на золото обновила исторический максимум

Так, по данным на 12:15 по московскому времени, спотовая цена на драгметалл достигала 2 946,65 доллара — максимума за всю историю торгов.
Спотовая цена драгметаллов — это биржевая цена, по которой унция металла в форме монет или слитков может быть куплена или продана.
Позднее показатель немного снизился. На 12:37 мск спотовая цена золота составляла 2 943,43 доллара.
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