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Спотовая цена на золото обновила исторический максимум

Спотовая цена на золото в среду, 19 февраля, превысила отметку в 2 940 долларов, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, по данным на 12:15 по московскому времени, спотовая цена на драгметалл достигала 2 946,65 доллара — максимума за всю историю торгов.

Спотовая цена драгметаллов — это биржевая цена, по которой унция металла в форме монет или слитков может быть куплена или продана.

Позднее показатель немного снизился. На 12:37 мск спотовая цена золота составляла 2 943,43 доллара.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».