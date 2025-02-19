СМИ: Маск ставит под сомнение целостность золотого запаса США в Форт-Ноксе

«Это золото принадлежит американскому обществу! Мы хотим знать, там ли оно все еще», — написал Маск в соцсети X.
Стоимость золота, хранящегося в Форт-Ноксе, может составлять до 426,3 млрд долларов. Как сообщает Newsweek, некоторые слитки находятся там как минимум с 1920-х годов и к настоящему времени могли деформироваться и потерять форму.
Издательство также обращает внимание, что Маск далеко не единственный, кто хотел бы убедиться в целостности золотого запаса. В Палату представителей также были внесены законопроекты, призывающие к регулярным проверкам и оценкам золотого запаса США, в том числе хранящегося в Форт-Ноксе.
«Некоторые люди подозревают, что золото было задействовано в золотых свопах с иностранными правительствами или банками, торгующими слитками, другие полагают, что золото было тайно вывезено из Форт-Нокса и продано, а третьи считают, что слитки в Форт-Ноксе на самом деле представляют собой позолоченный вольфрам», — приводит издательство слова парламентария Рона Пола во время слушаний 2011 года.
Последняя частичная проверка активов была проведена в 1974 году, когда состоялся предыдущий визит делегации Конгресса США и группы журналистов.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.
Елизавета Сидорова