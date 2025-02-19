СМИ: Маск ставит под сомнение целостность золотого запаса США в Форт-Ноксе

«Некоторые люди подозревают, что золото было задействовано в золотых свопах с иностранными правительствами или банками, торгующими слитками, другие полагают, что золото было тайно вывезено из Форт-Нокса и продано, а третьи считают, что слитки в Форт-Ноксе на самом деле представляют собой позолоченный вольфрам», — приводит издательство слова парламентария Рона Пола во время слушаний 2011 года.