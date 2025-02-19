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СМИ: Маск ставит под сомнение целостность золотого запаса США в Форт-Ноксе

Богатейший человек в мире и глава Департамента эффективности правительства США уже некоторое время намекает на то, что следовало бы проверить, действительно ли в хранилищах находится 5 050 тонн драгоценного металла.

Источник: Reuters

«Это золото принадлежит американскому обществу! Мы хотим знать, там ли оно все еще», — написал Маск в соцсети X.

Стоимость золота, хранящегося в Форт-Ноксе, может составлять до 426,3 млрд долларов. Как сообщает Newsweek, некоторые слитки находятся там как минимум с 1920-х годов и к настоящему времени могли деформироваться и потерять форму.

Издательство также обращает внимание, что Маск далеко не единственный, кто хотел бы убедиться в целостности золотого запаса. В Палату представителей также были внесены законопроекты, призывающие к регулярным проверкам и оценкам золотого запаса США, в том числе хранящегося в Форт-Ноксе.

«Некоторые люди подозревают, что золото было задействовано в золотых свопах с иностранными правительствами или банками, торгующими слитками, другие полагают, что золото было тайно вывезено из Форт-Нокса и продано, а третьи считают, что слитки в Форт-Ноксе на самом деле представляют собой позолоченный вольфрам», — приводит издательство слова парламентария Рона Пола во время слушаний 2011 года.

Последняя частичная проверка активов была проведена в 1974 году, когда состоялся предыдущий визит делегации Конгресса США и группы журналистов.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.

Елизавета Сидорова