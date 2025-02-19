Шадаев рассказал о мерах против мошенников, которые могут ввести в 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Минцифры обсуждает с другими заинтересованными сторонами несколько мер против мошенников, большая часть которых может заработать уже в 2025 году. В число этих мер может войти предложение от банков клиентам выбрать человека, который подтверждал бы их финансовые операции. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Есть простые вещи, мы их обсуждаем: не отправлять SMS с авторизационным кодом, пока есть активное голосовое сообщение, то есть разорвать эту связь. Отправлять вместо одной SMS две: первой предупреждать о том, что, возможно, совершается мошенничество, вторую отправлять через 10−15 минут, чтобы у пользователя была возможность осознать эти факты», — перечислил Шадаев.
«Мы обсуждаем, что, например, банки должны предложить, особенно старшему поколению, возможность указать второе лицо, которое будет подтверждать определенные действия — операции совершать, суммы, снятия, переводы, оформление кредитов», — продолжил он.
Самое главное, по словам министра, то, что «львиная часть» из этого комплекса мер должна реализоваться в России уже в 2025 году. В то же время, признал он, несколько мер «уходят на следующий год».