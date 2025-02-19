Шадаев рассказал о мерах против мошенников, которые могут ввести в 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Минцифры обсуждает с другими заинтересованными сторонами несколько мер против мошенников, большая часть которых может заработать уже в 2025 году. В число этих мер может войти предложение от банков клиентам выбрать человека, который подтверждал бы их финансовые операции. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах».