Риэлтор оценил вероятность кризиса на рынке российской недвижимости

Угроза кризиса на российском рынке недвижимости в данный момент отсутствует, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
«Сейчас угрозы создания “пузыря” на рынке недвижимости России нет. Из-за высоких ставок по ипотеке клиентский ажиотаж спал. Цены на жилье в целом стабилизировались, иногда застройщики готовы давать большие скидки (до 15−20%). Доля просроченных платежей по кредитам не превышает 1%, то есть заемщики исправно вносят средства для погашения ипотеки. Соответственно, никаких предпосылок для кризиса, тем более угрожающего экономике в целом, нет», — подчеркнул эксперт.
В данный момент средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках находится на уровне 29%. Банки отмечают повышение ставок по кредитам в ответ на увеличение ключевой ставки, которая составляет 21%. Этот показатель был зафиксирован 25 октября 2024 года и впоследствии подтвержден 20 декабря и 14 февраля 2025 года.
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