Риэлтор оценил вероятность кризиса на рынке российской недвижимости

«Сейчас угрозы создания “пузыря” на рынке недвижимости России нет. Из-за высоких ставок по ипотеке клиентский ажиотаж спал. Цены на жилье в целом стабилизировались, иногда застройщики готовы давать большие скидки (до 15−20%). Доля просроченных платежей по кредитам не превышает 1%, то есть заемщики исправно вносят средства для погашения ипотеки. Соответственно, никаких предпосылок для кризиса, тем более угрожающего экономике в целом, нет», — подчеркнул эксперт.