Решение о взыскании 6,42 млрд рублей с «Уральской стали» в пользу ВМЗ отменили

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение Арбитражного суда г. Москвы о взыскании с «Уральской стали» 6,42 млрд руб. в пользу Выксунского металлургического завода (ВМЗ), который входит в Объединенную металлургическую компанию (ОМК). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.