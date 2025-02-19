Решение о взыскании 6,42 млрд рублей с «Уральской стали» в пользу ВМЗ отменили

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение Арбитражного суда г. Москвы о взыскании с «Уральской стали» 6,42 млрд руб. в пользу Выксунского металлургического завода (ВМЗ), который входит в Объединенную металлургическую компанию (ОМК). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября 2024 года по делу № А40−72836/24 отменить. В иске отказать. Взыскать с АО “ВМЗ” в пользу АО “Уральская сталь” 30 тыс. руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины», — говорится в документе.
В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Выксунского металлургического завода (ВМЗ) на 6,42 млрд рублей к "Уральской стали. Ранее в материалах дела отмечалось, что категория спора связана с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам поставки.