Поставки нефти из РФ в Грузию в январе выросли до рекордных

Всего Грузия в январе закупила более 143,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 34,8%) на сумму более $106,9 млн. На втором месте после России — Румыния (23,7 тыс. тонн), на третьем — Болгария (22,8 тыс. тонн). Далее следуют Узбекистан (5,1 тыс. тонн), Греция (3 тыс. тонн), Израиль (2,5 тыс. тонн), ОАЭ (2,2 тыс. тонн), Турция (2,1 тыс. тонн) и Туркмения (1,3 тыс. тонн).