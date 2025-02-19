Поставки нефти из РФ в Грузию в январе выросли до рекордных

ТБИЛИСИ, 19 февраля. /ТАСС/. Грузия в январе 2025 года импортировала из России более 78,2 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2024 года, выяснил ТАСС, проанализировав данные Национальной службы статистики Грузии.
Согласно данным ведомства, объем импорта нефти и нефтепродуктов из РФ в январе составил 78 266,58 тонны на сумму $55,3 млн. Годом ранее этот показатель составлял 51 253,96 тонны на сумму $37,1 млн. Поставки этого сырья из России в январе стали рекордно большими, превысив данные 2023 года (75,07 тыс. тонн).
Всего Грузия в январе закупила более 143,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 34,8%) на сумму более $106,9 млн. На втором месте после России — Румыния (23,7 тыс. тонн), на третьем — Болгария (22,8 тыс. тонн). Далее следуют Узбекистан (5,1 тыс. тонн), Греция (3 тыс. тонн), Израиль (2,5 тыс. тонн), ОАЭ (2,2 тыс. тонн), Турция (2,1 тыс. тонн) и Туркмения (1,3 тыс. тонн).