Politico: Starlink пока не в состоянии конкурировать с провайдерами в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Спутниковая система связи Starlink Илона Маска пока не в состоянии конкурировать с провайдерами интернета в странах Евросоюза, которые предоставляют европейцам лучшие услуги по меньшим ценам. Об этом сообщила газета Politico.
По ее данным, «для большинства обычных пользователей смартфонов в Европе Маск и конкурирующие поставщики спутникового широкополосного доступа пока не могут выйти на рынок надежного высокоскоростного покрытия». Их пропускной способности будет недостаточно, чтобы «встряхнуть рынок Европы».
Согласно отчету Еврокомиссии, почти 79% европейских домохозяйств уже охвачены «высокоемкими сетями» интернета со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с — все больше через оптоволоконные соединения. По словам главы организации европейских регуляторов электронных коммуникаций Роберта Мурика, будучи клиентом, он выбрал бы спутниковую связь лишь в случае «отсутствия хорошего широкополосного доступа» из традиционных источников.
Пока Starlink предлагает скорость в несколько раз ниже той, которую уже могут пользоваться европейцы, говорится в публикации. Он также уступает оптоволоконным сетям по времени ожидания информации из накопителя, что имеет решающее значение для онлайн-игр, видеоконференций и автономных транспортных средств.
«В Европе действительно сложнее получить клиентов, поскольку оптоволокно является очень привлекательной альтернативой», — констатирует аналитик по телекоммуникациям в голландском банке ING Ян Фредерик Слийкерман. В странах ЕС ежемесячное пользование Starlink в среднем будет стоить €49, плюс авансовый платеж €249 за комплект терминала. Аналогичное предложение от традиционных интернет-провайдеров обойдется в €21,32, информирует издание. Более быстрые варианты, такие как оптоволокно, также дешевле — в среднем €35,17.
Собственная сеть спутников ЕС
Кроме того, ЕС развертывает, как напоминает Politico, собственную сеть спутников для обеспечения доступа в интернет, которая призвана стать аналогом Starlink компании SpaceX, в настоящее время крупнейшего оператора низкоорбитальных спутников. Реализацией проекта, предусматривающего развертывание нескольких сотен спутников IRIS2, займется консорциум SpaceRISE. В него входят три ведущих европейских оператора связи — люксембургский SES, французский Eutelsat и испанский Hispasat. Финансирование программы будет обеспечиваться за счет средств ЕС, Европейского космического агентства и консорциума.