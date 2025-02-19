Politico: Starlink пока не в состоянии конкурировать с провайдерами в ЕС

Пока Starlink предлагает скорость в несколько раз ниже той, которую уже могут пользоваться европейцы, говорится в публикации. Он также уступает оптоволоконным сетям по времени ожидания информации из накопителя, что имеет решающее значение для онлайн-игр, видеоконференций и автономных транспортных средств.