Оттесненное прошлое: иностранные бренды заплатят за возвращение в Россию

— Сегодня окно возможностей постепенно открывается, политические события предвещают оттепель в отношениях с США, поэтому зарубежные бренды, действительно, начали выходить на связь — речь идет о таких именах, как Zara и Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и других, — добавил эксперт. — Никаких конкретных шагов компании пока не делали. Но, когда придет время для конкретного диалога, иностранцы столкнутся с тем, что возвращаться особо некуда и за это еще нужно серьезно заплатить.