Оттесненное прошлое: иностранные бренды заплатят за возвращение в Россию

Места иностранных брендов в ТЦ заняли отечественные сети
Крупные иностранные бренды одежды, покинувшие Россию в 2022—2023 годах, вернулись к неофициальному диалогу с торговыми центрами страны. Речь идет о европейском бизнесе: например, холдинге Inditex (он развивает такие торговые марки, как Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Massimo Dutti). Пока никаких конкретных условий стороны не обсуждают, но уже понятно, что возвращение на отечественный рынок будет долгим и сложным, рассказали «Известиям» в Российском совете торговых центров (РСТЦ) и Союзе торговых центров.
Россия — серьезный рынок сбыта, в структуре мировых продаж зарубежных брендов доля нашей страны составляла от 3 до 15% в зависимости от компании, это шестое-восьмое место в иностранных рейтингах, сказал «Известиям» член президиума РСТЦ Дмитрий Томилин. По его словам, европейский бизнес не хотел и не хочет терять такую площадку.
— Сегодня окно возможностей постепенно открывается, политические события предвещают оттепель в отношениях с США, поэтому зарубежные бренды, действительно, начали выходить на связь — речь идет о таких именах, как Zara и Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и других, — добавил эксперт. — Никаких конкретных шагов компании пока не делали. Но, когда придет время для конкретного диалога, иностранцы столкнутся с тем, что возвращаться особо некуда и за это еще нужно серьезно заплатить.
Прежде всего, места европейцев в ТЦ уже заняты: центральные площадки забрали такие отечественные компании, как Lime, Stockmann, Gloria Jeans, Melon fashion group (бренды Zarina, Befree, Love republic и другие) — только в 2023 году они заняли 400 точек, оценивали сами компании. Часть площадок забрали иностранцы, например из Ливана — это Maag, Ecru и Dub. Эти торговые сети в 2022—2023 годах подписали договоры аренды на 5−10 лет. Поэтому быстро вернуться будет некуда, объяснил эксперт.
Конечно, часть торговых центров может отказаться от неэффективных арендаторов, отдав их площадки под иностранных партнеров с «хорошими цифрами», но даже это будет нелегко сделать: текущие продавцы, как минимум, должны нарушить действующие договоры, например, задержать арендную плату, считает Дмитрий Томилин. По его оценкам, весь процесс возвращения может растянуться минимум на 6−12 месяцев.
— Если в будущем Inditex сочтет, что новые обстоятельства позволят вернуть бренды группы на российский рынок, у компании и Daher group (Maag, Ecru, Dub) есть возможность потенциального сотрудничества в рамках соглашения о франчайзинге, — сказали «Известиям» в испанском холдинге в ответ на запрос издания.
Ранее в октябре 2022 года Inditex продала бизнес в РФ группе компаний Daher, что включало передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами.
Иностранцев ждет обратный «входной билет» на рынок
Действительно, в большинстве случаев российские бренды подписывали долгосрочные договоры аренды — от пяти лет, — а основанием для их расторжения могут стать лишь серьезные нарушения со стороны этих компаний. Есть и другой вариант, более мягкий, — нашим брендам выплатят отступные, пояснил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, на неофициальный разговор с торговыми центрами сейчас вышел холдинг Inditex.
— Сейчас в ТЦ есть дефицит свободных площадей, это порядка 5−6%, поэтому за качественные локации будет сильная конкуренция. И потеснить российские и турецкие бренды может быть сложно и дорого. Хотя торговые центры уже заявили, что готовы предлагать варианты от свободных площадок до ротации арендаторов. Западные бренды раньше занимали лучшие площадки на объектах, — рассказал эксперт.
Также зарубежным торговым сетям придется оплатить своеобразный обратный «входной билет», это окажутся существенные деньги, добавил Павел Люлин. Сумма будет учитывать инвестиции в российскую экономику, более высокую арендную плату по сравнению с нашими брендами и дополнительные отчисления. По словам эксперта, в отрасли уже обсуждают разные варианты такого подхода. Например, если раньше торговые центры готовы были компенсировать иностранцам затраты на ремонт на объекте, то сейчас таких преференций не будет, пояснил Дмитрий Томилин.
«Известия» направили запросы в ключевые столичные ТЦ — «Европейский», «Авиапарк», «Охотный ряд» и «Атриум». Например, в «Афимолле» сейчас нет свободных площадок для иностранцев, сказали «Известиям» в пресс-службе AFI Development.
Почему западные бренды не ждут в России
Пока никаких конкретных разговоров с брокерами торговой недвижимости иностранцы не ведут, сказали «Известиям» в NF group. Но в случае возвращений им, как минимум, придется уплатить штрафы девелоперам за внезапное расторжение договоров с текущими арендаторами, уточнила региональный директор департамента торговой недвижимости компании Евгения Хагбердиева. Сумма может начинаться от 5−10 млн рублей.
По ее словам, в крупных торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге практически не осталось вакантных помещений, которые могли бы быть оперативно предложены иностранным брендам. В регионах ситуация более вариативна, однако качественные объекты с высокой посещаемостью также уже сформировали пул арендаторов, добавила Хагбердиева.
«Известия» направили запросы отечественным арендаторам, чтобы понять, готовы ли они освободить некоторые площадки. В Lime, Stockmann, Gloria Jeans, Melon fashion group на момент публикации не ответили. В управляющей компании Rmixed (развивает бренды Maag, Dub, Ecru) редакции сказали, что поддерживают и приветствуют «здоровую конкуренцию: увеличение предложений на рынке идет на пользу покупателям, которые получат больше возможностей для выбора».
В Минпромторге, в принципе, не ждут возвращения иностранцев в РФ, следует из ответа ведомства на запрос «Известий». Зарубежные бренды в 2022—2023 годах сами приняли решение об уходе из России, отметили в министерстве. Это была недобросовестная практика: компании нарушили контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей, это обернулось тем, что заполняемость торговых центров резко снизилась, заметили в министерстве. Пострадали и обычные покупатели: их поставили перед фактом, что полюбившихся им брендов больше не будет.
— По просьбе собственников торговых центров Минпромторг подключился к вопросу увеличения трафика и заполняемости торговой недвижимости. Для рынка разработали стимулирующие меры, которые помогли заполнить вакантные площади российскими брендами, социальной инфраструктурой. Трафик восстановился, — заметили там. — Но самое главное, мы видим, что наш бизнес смог в очень сжатые сроки не просто заполнить освободившиеся площади в ТЦ, но и произвести полный ребрендинг и адаптировать концепцию своих бизнес-моделей. Сейчас в ведущих ТЦ по всей стране доминируют именно российские бренды.
В Минпромторге добавили, что тренд на развитие отечественных имен, который поддерживает государство, будет продолжаться. В частности, на это направлен законопроект «О российской или русской полке», задача которого никак не связана с тем, чтобы поощрить или стимулировать возвращение зарубежных брендов. «Те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться именами российских производителей», — резюмировали в министерстве.