Оптимизм ослаб

После бурного роста в понедельник в преддверии встречи делегаций России и США в Эр-Рияде, на рынке во вторник наблюдалась фиксация прибыли по факту свершившегося события. Несмотря на позитивные комментарии в СМИ со стороны представителей обеих сторон о состоявшихся переговорах, рынок не получил желаемого импульса — о конкретных темах обсуждения и точных сроках по будущим встречам не сообщалось. Важно понимать, что переговорный процесс — это сложно и долго и не стоит рассчитывать на молниеносное разрешение всех конфликтов, отмену санкций, возвращение иностранных инвесторов и т. д. На текущий момент еще никак не изменилась конъюнктура, поэтому надо в первую очередь оценивать текущую внутреннюю картину — состояние российской экономики, инфляционных тенденций, вектор денежно-кредитной политики, операционные и финансовые результаты компаний.