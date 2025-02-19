НСПК не владеет информацией о возможном возвращении Visa и Mastercard

«Рано пока говорить на эту тему. Я знаю, что такая информация ходит пару дней в интернете активно. Но я могу сказать одно, что мы за последние годы свою платежную систему очень хорошо развили. И в количестве пользователей, в плане сервисов дополнительных. Я в принципе считаю, что наша система лучше. И мы конкуренции не боимся в случае чего. Но комментировать возвращение не могу пока. Нет никакой информации», — сказал Дубынин.