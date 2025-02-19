Немецкий рынок недвижимости столкнулся с сильнейшим за 15 лет кризисом

Кроме того, экономика страны также испытывает давление. В 2023 году ВВП Германии уменьшился на 0,3%, а в 2024 — на 0,2%. В последний раз падение показателя два года подряд наблюдалось более 20 лет назад, в 2003—2004 годах. Федерация германской промышленности прогнозирует, что в 2025 году объем производства в стране уменьшится еще на 0,1%. Если этот прогноз оправдается, то нынешняя рецессия станет самой затяжной в истории ФРГ.