Немецкий рынок недвижимости столкнулся с сильнейшим за 15 лет кризисом

Число выданных разрешений на строительство жилья в Германии в 2024 году стало минимальным с 2010 года, что указывает на самый серьезный за последние 15 лет кризис на рынке недвижимости страны.
Как сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, количество разрешений на возведение жилых объектов в 2024 году сократилось на 16,8% (43,7 тыс.) по сравнению с предыдущим годом и составило 215,9 тыс. Количество проектов застройщиков за год уменьшилось на 21,6%, тогда как частные лица возвели на 15,6% меньше домов. Спад наблюдается также в области нежилой недвижимости, где снижение составило 17,5%.
Федеральное статистическое ведомство отмечает, что разрешения на строительство жилья продолжают сокращаться третий год подряд. В последний раз более низкий результат фиксировался в 2010 году, когда их количество составляло 187,6 тыс. В 2024 году основная часть разрешений была выдана юридическим лицам (92,3 тыс.), частные лица получили 68,4 тыс., а государственному сектору выдали 8,8 тыс. разрешений.
По оценкам Spiegel, причинами текущего кризиса выступают резкий рост строительных затрат и высокие процентные ставки по кредитам. Согласно прогнозам экспертов Института германской экономики (IW), которые приводит издание, в 2025 году в стране будет выдано около 210 тыс. разрешений на строительство жилья, что составит снижение на 45% по сравнению с 2023 годом.
Нам предстоит пройти сквозь долину слез.
По его мнению, в Германии сложился «огромный разрыв» между потребностями в жилье и возможностями его возведения.
Кроме того, экономика страны также испытывает давление. В 2023 году ВВП Германии уменьшился на 0,3%, а в 2024 — на 0,2%. В последний раз падение показателя два года подряд наблюдалось более 20 лет назад, в 2003—2004 годах. Федерация германской промышленности прогнозирует, что в 2025 году объем производства в стране уменьшится еще на 0,1%. Если этот прогноз оправдается, то нынешняя рецессия станет самой затяжной в истории ФРГ.
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