Нефть и газ. Пища для ума из Эр-Рияда

Основным фундаментальным фактором поддержки служат новости о том, что ОПЕК+ может снова отложить увеличение поставок. Новость была опубликована изданием Bloomberg, но была опровергнута Reuters и Новаком. Однако рынок все-таки решил заложить в цену вероятность данного события. Тем более что Bloomberg ранее не был замечен в распространении фейков.
Некоторую поддержку дают сообщения о сокращении экспорта казахстанской нефти, однако речь идет о небольшом по меркам мирового рынка объеме — 380 тыс. б/с.
Негативом для котировок черного золота служат сообщения о том, что иранская и российская нефть все-таки продолжают поступать в Китай несмотря на последние санкции США.
Смешанную пищу для ума принесла вчерашняя встреча представителей США и России в Эр-Рияде. С одной стороны, положено начало урегулированию российско-украинского конфликта. В перспективе это наводит на мысли о смягчении санкций против российского энергетического сектора. С другой стороны, вчера же вышли новости о возможном снижении потолка цен на российскую нефть в целях принуждения России к мирным переговорам.
Сегодня Американский институт нефти опубликует данные о недельном изменении запасов в США.
Новостной фон
∙ По мнению аналитиков Goldman Sachs, смягчение санкций против России в связи с возможной деэскалацией российско-украинского конфликта мало повлияет на рост потоков российской нефти на мировой рынок. «Добыча нефти в России ограничена целевым показателем ОПЕК+ в 9 млн б/с, а не текущими санкциями, которые влияют на пункт назначения, а не на объемы экспорта», — заявили они.
∙ Израиль и ХАМАС начнут непрямые переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
∙ Экспорт Казахстанской нефти через КТК может сократиться на 30% — порядка 380 тыс. б/с. Причина — атака беспилотника и необходимость ремонта.
∙ Дональд Трамп в апреле планирует ввести пошлины в размере 25% на импорт автомобилей, полупроводников и фармпрепаратов. Пока неизвестно, будет ли данная мера направлена против конкретных стран или же затронет все импортные товары указанных категорий.
∙ Дональд Трамп заявил, что возможность Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы может быть пересмотрена.
∙ Страны G7, в число которых также входят и США, рассматривают возможность ужесточения ценового потолка на российскую нефть. Цель — стимулировать Россию к переговорам.
∙ Морской экспорт российской нефти на прошлой нефти резко вырос. Появились новые суда для перевозки нефти. В то время как разгрузка с танкеров, попавших под санкции, остается проблемой.
∙ Потоки иранской нефти в Китай восстановились после того, как трейдеры устранили проблемы, связанные с американскими санкциями. Ключевые способы обхода санкций — перевалка груза с судна на судно, а также использование альтернативных портовых терминалов.
∙ После того, как Shandong Port Group перестала принимать танкеры, попавшие под санкции США, торговля подсанкционной нефтью переместилась в другие пункты назначения Китая. Ключевым пунктом приема стал порт Дунъин, который также расположен в провинции Шаньдун, — центре нефтепереработки. Однако терминал может принимать только суда типа «Афрамакс» и не оборудован для приема более крупных танкеров. Другие точки приема иранской и российской нефти — шанхайский порт Яншань и порт Хуэйчжоу в южной провинции Гуандун.
∙ Крупнейший турецкий НПЗ Tupras прекратил покупку российской нефти из-за последних санкций США.
∙ Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ не рассматривает возможность отсрочки запланированного на апрель увеличения поставок.
Природный газ продолжает удивлять. Фьючерсы вчера на какое-то время выпали из своего краткосрочного восходящего канала, однако довольно быстро вернулись в него. Далее котировки смогли пробить нисходящее сопротивление в районе $3,745, что открыло дорогу к следующей цели — $4 — здесь находится следующее сопротивление.
На часовых графиках индикатор RSI ушел в зону перегрева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».