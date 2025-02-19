Нефть и газ. Пища для ума из Эр-Рияда

∙ После того, как Shandong Port Group перестала принимать танкеры, попавшие под санкции США, торговля подсанкционной нефтью переместилась в другие пункты назначения Китая. Ключевым пунктом приема стал порт Дунъин, который также расположен в провинции Шаньдун, — центре нефтепереработки. Однако терминал может принимать только суда типа «Афрамакс» и не оборудован для приема более крупных танкеров. Другие точки приема иранской и российской нефти — шанхайский порт Яншань и порт Хуэйчжоу в южной провинции Гуандун.