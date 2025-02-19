Названы главные киберугрозы 2025 года

«В целом за 12 месяцев прошлого года было обнаружено 455 не опубликованных ранее баз данных компаний из России и Белоруссии (в 2023 году их было 246). Количество строк в утечках превысило 457 млн. Масштаб кражи и публикации баз данных в 2025 году, по прогнозам, останется на текущем высоком уровне или даже поставит новый антирекорд по сливам. Дополнительные риски в том, что кроме публикации в открытом доступе злоумышленники используют эти данные для последующего проведения каскадных атак на крупных игроков коммерческого и государственного секторов», — уточнили эксперты.