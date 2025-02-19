На рынок Дубая в 2024 году вышли около 20 брендов из РФ

«19 российских брендов вышли на рынок Дубая в 2024 году. Еще около 20 отечественных ретейлеров и операторов в сегменте общественного питания планируют в ближайшее время запустить свои проекты», — говорится в сообщении.
По оценке аналитиков, всего в этом регионе представлено 79 ретейлеров из РФ. Так, 50% от общего количества новых открытий в прошлом году пришлось на категорию «общественное питание» (рестораны «Сахалин», Frank by Баста, фуд-холл The Market Island Food Hall от Zemskiy Group и другие). В Дубае ожидается запуск сети «Кофемания». На категорию «товары для дома» в минувшем году пришлось 25% от общего числа открытий (Fix Price, K henland, Bork). В категории «косметика и парфюмерия» на дубайский рынок впервые вышли российские сети «Золотое Яблоко», а также «Л’Этуаль», которая открыла магазины и в соседних эмиратах — Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме. При этом только один ретейлер из категории «одежда и обувь» вышел в Дубай — бренд You Wanna.
По словам коммерческого директора департамента управления недвижимостью Nikoliers Владимира Каликина, 2025 год видится перспективным для экспансии новых российских проектов.
«Несмотря на активное развитие сегмента “Общественное питание”, торговые центры Дубая ждут выхода российских fashion-операторов», — приводятся в сообщении слова Калинкина.
Согласно оценке аналитиков, на рынке ОАЭ растет количество локальных и международных брендов. Например, в 2024 году о планах по выходу на этот рынок заявил международный ретейлер Primark.