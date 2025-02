На рынок Дубая в 2024 году вышли около 20 брендов из РФ

По оценке аналитиков, всего в этом регионе представлено 79 ретейлеров из РФ. Так, 50% от общего количества новых открытий в прошлом году пришлось на категорию «общественное питание» (рестораны «Сахалин», Frank by Баста, фуд-холл The Market Island Food Hall от Zemskiy Group и другие). В Дубае ожидается запуск сети «Кофемания». На категорию «товары для дома» в минувшем году пришлось 25% от общего числа открытий (Fix Price, K henland, Bork). В категории «косметика и парфюмерия» на дубайский рынок впервые вышли российские сети «Золотое Яблоко», а также «Л’Этуаль», которая открыла магазины и в соседних эмиратах — Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме. При этом только один ретейлер из категории «одежда и обувь» вышел в Дубай — бренд You Wanna.