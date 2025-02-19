Мишустин: работа Росстандарта в рамках БРИКС упростит взаимную торговлю

Мишустин констатировал, что за последние несколько лет система стандартизации в России стала более современной, способствуя ускоренному внедрению инноваций. «Современные национальные стандарты — это в первую очередь технологии, которые способствуют инновациям и, что очень важно, рождают конкуренцию. Такие высокие заданные стандарты позволят нам повысить эффективность работы, конкуренцию во многих отраслях российской экономики. Нужно, конечно, внимательно соблюдать все необходимые требования, осуществлять контроль за качеством», — подчеркнул он.