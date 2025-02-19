Мишустин: работа Росстандарта в рамках БРИКС упростит взаимную торговлю

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Работа Росстандарта с зарубежными коллегами из стран БРИКС позволит наладить промышленную кооперацию и упростить взаимную торговлю с этими государствами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой службы Антоном Шалаевым.
«В прошлом году Россия была председателем в БРИКС и инициатором встречи представителей государств — участников БРИКС в области стандартов, ваших коллег. Такой диалог с ключевыми зарубежными партнерами позволит наладить более качественно промышленную кооперацию, упростить все процедуры, связанные со взаимной торговлей, нарастить экономический потенциал всех участников объединения БРИКС», — сказал премьер.
Мишустин констатировал, что за последние несколько лет система стандартизации в России стала более современной, способствуя ускоренному внедрению инноваций. «Современные национальные стандарты — это в первую очередь технологии, которые способствуют инновациям и, что очень важно, рождают конкуренцию. Такие высокие заданные стандарты позволят нам повысить эффективность работы, конкуренцию во многих отраслях российской экономики. Нужно, конечно, внимательно соблюдать все необходимые требования, осуществлять контроль за качеством», — подчеркнул он.
Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.
В 2024 году в БРИКС председательствовала Россия. Ключевым событием в этот период стал саммит в Казани