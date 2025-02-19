Минсельхоз США пытается нанять уволенных сотрудников из-за роста цен на яйца

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства США пытается повторно нанять уволенных сотрудников из-за роста цен на яйца. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее информации, ведомство заявило, что принимает меры по исправлению ситуации с увольнением ряда сотрудников, работавших над мерами реагирования на вспышку птичьего гриппа. Как пишет издание, увольнения в министерстве происходят на фоне того, что птичий грипп сеет хаос в сельскохозяйственном секторе, а цены на яйца взлетают до рекордно высокого уровня.
Как отмечает газета, сокращения в Минсельхозе начались на фоне действий ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска. Сразу после инаугурации Дональда Трампа 20 января DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы Соединенных Штатов на $2 трлн.