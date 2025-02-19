Минфин утвердил план реализации основных направлений в сфере финотчетности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов России утвердило план мероприятий, необходимых для реализации основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Основными инструментами исполнения плана будет принятие более 25 федеральных законов и иных регулирующих актов, издание информационных, методических и обучающих материалов, проведение методических, обучающих и контрольных мероприятий. «План включает порядка 50 мероприятий, охватывающих три сферы — бухгалтерский учет, доступ к бухгалтерской отчетности, аудиторская деятельность — и рассчитанных на 2025−2029 годы», — отметили в Минфине.
В сфере бухгалтерского учета будут уточнены нормы федеральных законов «О бухгалтерском учете» и «О консолидированной финансовой отчетности». Планом также определены мероприятия, связанные с дальнейшим развитием Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). «Это повысит доступность финансовой отчетности экономических субъектов. Предполагается расширение отчетной информации, включаемой в ГИРБО, укрепление контрольных механизмов и аналитического инструментария, повышение ответственности за непредставление информации для публикации в нем», — считают в ведомстве.
Кроме того, в сфере аудита Минфин РФ планирует уточнить отдельные положения федерального закона «Об аудиторской деятельности». Также в планах министерства устранить недостатки действующей системы внешнего контроля за деятельностью аудиторских организаций, разработать механизмы совершенствования экономической модели деятельности аудиторских организаций.
Помимо Минфина России, среди основных исполнителей мероприятий плана — Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Банк России, саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружества».