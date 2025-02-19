Минфин утвердил план реализации основных направлений в сфере финотчетности

В сфере бухгалтерского учета будут уточнены нормы федеральных законов «О бухгалтерском учете» и «О консолидированной финансовой отчетности». Планом также определены мероприятия, связанные с дальнейшим развитием Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). «Это повысит доступность финансовой отчетности экономических субъектов. Предполагается расширение отчетной информации, включаемой в ГИРБО, укрепление контрольных механизмов и аналитического инструментария, повышение ответственности за непредставление информации для публикации в нем», — считают в ведомстве.