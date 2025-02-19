Лавров: БРИКС продолжает обсуждение альтернативных платежных платформ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Страны БРИКС продолжают обсуждение альтернативных американским платежных платформ для участников объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.
«Это обсуждается в БРИКС, по инициативе [президента Бразилии] Лулы да Силвы в решении предыдущего саммиты было записано о необходимости разработать по линии Минфинов и Центральных банков предложения об альтернативных платежных платформах. Такие предложения были внесены, они предполагают, в частности, создание трансграничной платежной инициативы так называемой, создание перестраховочной компании и расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear», — отметил глава МИД РФ.
16-й саммит глав государств БРИКС, который являелся ключевым событием председательства России в объединении, проходил в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Саммит в Казани стал первым, в котором приняли участие и новые члены объединения. В ходе саммита страны — участницы БРИКС приняли Казанскую декларацию. В документе была прописана возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, а министрам финансов и управляющим центральными банками стран объединения было поручено «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».