Лавров: БРИКС продолжает обсуждение альтернативных платежных платформ

16-й саммит глав государств БРИКС, который являелся ключевым событием председательства России в объединении, проходил в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Саммит в Казани стал первым, в котором приняли участие и новые члены объединения. В ходе саммита страны — участницы БРИКС приняли Казанскую декларацию. В документе была прописана возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, а министрам финансов и управляющим центральными банками стран объединения было поручено «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».