Каким будет курс рубля 20 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль в середине недели укреплялся. Локально он мог начать получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода — компании продают дополнительные объемы валюты перед фискальными платежами, пики которых придутся на 25 и 28 февраля. Базово на стороне рубля — сезонно слабый спрос на валюту со стороны импортеров, геополитические улучшения, жесткая денежно-кредитная политика Банка России, относительно высокие цены на энергоносители. Также отметим, что индекс доллара (DXY) за последнюю неделю откатился от локальных вершин, что сняло часть давления с других валют, а также сырьевых котировок.