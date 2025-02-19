Каким будет курс рубля 20 февраля 2025: прогноз эксперта

С одной стороны, укреплялся рубль и поступили сообщения о том, что страны ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций. С другой стороны, ЦБ опубликовал позитивную информацию — инфляционные ожидания населения снизились впервые за пять месяцев, а рост деловой активности в РФ в феврале ускорился впервые с октября 2024 г. Цены на нефть Brent превысили $76 за баррель.
Сегодня позднее будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые могут прояснить позицию регулятора в отношении дальнейшего курса ДКП. В четверг Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. В США выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
На российском рынке Промомед представит операционные результаты за 4 кв. 2024 г., Мечел и Яндекс опубликуют отчеты по МСФО за II полугодие и 4 кв. прошлого года. Совет директоров Распадской обсудит дивидендные выплаты.
Наш рынок завтра может отыгрывать публикуемые сегодня вечером недельные данные Росстата по динамике потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 февраля — 3175−3300 п.
Рубль в середине недели укреплялся. Локально он мог начать получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода — компании продают дополнительные объемы валюты перед фискальными платежами, пики которых придутся на 25 и 28 февраля. Базово на стороне рубля — сезонно слабый спрос на валюту со стороны импортеров, геополитические улучшения, жесткая денежно-кредитная политика Банка России, относительно высокие цены на энергоносители. Также отметим, что индекс доллара (DXY) за последнюю неделю откатился от локальных вершин, что сняло часть давления с других валют, а также сырьевых котировок.
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