Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейшие заказчики увеличили объем закупок у самозанятых на 63%

Заказчики стали активнее привлекать к работе плательщиков налога на профессиональный доход из-за более выгодных условий, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

У государственных компаний заметно вырос интерес к сотрудничеству с самозанятыми. В 2024 году объем контрактов крупнейших заказчиков с такими поставщиками увеличился на 64% по сравнению с 2023 годом и достиг 11,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Корпорации МСП, опубликованные в «Ведомостях».

Количество самозанятых, выполнявших заказы для госкомпаний, за год увеличилось на 18%, достигнув 9378 человек, а общее число заключенных контрактов превысило 15 000, что на 20% больше, чем в 2023 году. Средняя стоимость одного договора составила 639 720 рублей.

Наибольшее количество закупок у самозанятых зафиксировано в таких сферах, как финансовое посредничество и страхование. Следом идут научные, профессиональные и технические услуги, а также творческие, развлекательные и рекламные направления.

С одной стороны, самозанятые стали предпочтительными для заказчиков из-за их возможности предлагать более выгодные цены, обусловленные низкой налоговой нагрузкой, поясняет эксперт сервиса «Контур. Закупки» Василий Данильчик. С другой стороны, количество самозанятых быстро растет: по данным ФНС России, к декабрю 2024 года в стране зарегистрировано уже более 12 млн граждан с таким статусом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».