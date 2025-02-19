Крупнейшие заказчики увеличили объем закупок у самозанятых на 63%

С одной стороны, самозанятые стали предпочтительными для заказчиков из-за их возможности предлагать более выгодные цены, обусловленные низкой налоговой нагрузкой, поясняет эксперт сервиса «Контур. Закупки» Василий Данильчик. С другой стороны, количество самозанятых быстро растет: по данным ФНС России, к декабрю 2024 года в стране зарегистрировано уже более 12 млн граждан с таким статусом.