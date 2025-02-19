Каждая третья компания в РФ повысит расходы на подарки сотрудникам в 2025 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более трети опрошенных российских компаний — 36% — повысят расходы на подарки сотрудникам в 2025 году, при этом более половины дарят работникам подарочные сертификаты. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» и ретейлера «Золотое яблоко» (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Увеличить расходы на подарки сотрудникам в 2025 году планируют 36% компаний. 56% опрошенных ответили, что траты на подарки в их компании не изменятся по сравнению с прошлым годом, и лишь 8% намерены экономить на этой статье расходов», — рассказали эксперты по итогам опроса 1 тыс. представителей бизнеса.
Согласно исследованию, в 2024 году 20% компаний потратили на подарок для одного сотрудника менее 1 тыс. рублей, 38% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 23% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и 19% — более 5 тыс. рублей.
Как отметили эксперты, 52% компаний дарят сотрудникам подарочные карты и сертификаты — такие подарки стабильно остаются топе по популярности среди корпоративных подарков. В 35% компаний считают, что лучший подарок для коллектива — это совместный досуг. В 33% случаев в качестве подарка сотрудники получают мерч, в 25% и 19% соответственно — гастрономические подарки и продукцию компании.
Корпоративные подарки воспринимаются как часть корпоративной культуры и благодарность за труд в 58% компаний, как инструмент повышения лояльности сотрудников — в 33%, как способ продвижения HR-бренда — в 7%. Пустой тратой денег подарки считают только в 3% компаний. В процессе выбора подарков 39% респондентов доверяют выбор HR, маркетингу или другим отделам, 35% стараются дарить универсальные подарки, по 13% генерируют идеи подарков через опрос сотрудников или другие методы сбора информации.
Поводы для подарков
Авторы исследования напомнили, что уже скоро компании будут дарить своим сотрудникам подарки на 8 марта и 23 февраля. По данным опроса, эти праздники занимают второе и третье место по популярности корпоративных поздравлений: 8 марта подарки коллективу дарят 55% компаний, 23 февраля — 49%. Самым популярным поводом поздравить сотрудников остается Новый год — в честь этого праздника подарки сотрудникам приготовили 75% компаний.
В прошлом году 18% компаний дарили сотрудникам подарками один раз за год, 21% — два раза, 19% — три раза. Более пяти раз за год подарки сотрудникам преподнесли 18% компаний. В 2025 году 84% компаний будут дарить подарки по тем же поводам, 11% планируют дарить подарки чаще, и лишь 5% — реже.