Каждая третья компания в РФ повысит расходы на подарки сотрудникам в 2025 году

В прошлом году 18% компаний дарили сотрудникам подарками один раз за год, 21% — два раза, 19% — три раза. Более пяти раз за год подарки сотрудникам преподнесли 18% компаний. В 2025 году 84% компаний будут дарить подарки по тем же поводам, 11% планируют дарить подарки чаще, и лишь 5% — реже.