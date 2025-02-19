Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля составила 0,17%

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на мясные (+1,5%), фруктово-ягодные (+1%), овощные консервы и сухие молочные смеси (+0,6%) для детского питания, мороженую рыбу (+0,6%), говядину, сметану, ржаной хлеб и водку (+0,5%), пастеризованное молоко и маргарин (+0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сахар-песок, черный чай и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%), ультрапастеризованное молоко, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб и поваренную соль (+0,2%), баранину, сливочное и подсолнечное масло, пшено (+0,1%).