Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля составила 0,17%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 11 по 17 февраля 2025 года составила 0,17%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 4 по 10 февраля 2025 года — инфляция равнялась 0,23%.
С начала февраля потребительские цены в РФ выросли на 0,47%, с начала года — на 1,71%.
В годовом выражении инфляция в РФ по данным на 17 февраля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты) составила 10,01%.
Продовольственные товары
По данным статистики, за отчетный период выросли цены на мясные (+1,5%), фруктово-ягодные (+1%), овощные консервы и сухие молочные смеси (+0,6%) для детского питания, мороженую рыбу (+0,6%), говядину, сметану, ржаной хлеб и водку (+0,5%), пастеризованное молоко и маргарин (+0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сахар-песок, черный чай и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%), ультрапастеризованное молоко, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб и поваренную соль (+0,2%), баранину, сливочное и подсолнечное масло, пшено (+0,1%).
Цены на плодоовощную продукцию поднялись на 0,7%, в том числе изменились цены на картофель (+2,1%), белокочанную капусту (+1,8%), помидоры (+1,4%), морковь (+0,8%), бананы (+0,6%), огурцы (+0,4%) и столовую свеклу (+0,2%). Подешевели репчатый лук (на 0,3%) и яблоки (на 0,1%).
Кроме того, цены снизились на яйца куриные (-0,6%), мясо кур (-0,3%), пшеничную муку и макаронные изделия (-0,2%), сосиски, сардельки, вареные колбасы и гречневую крупу (-0,1%).
Непродовольственные товары
Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+0,7%), активированный уголь (+0,5%), корвалол (+0,4%), валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,3%), лизобакт, пенталгин и трекрезан (+0,1%). Цены на ренгалин снизились (-0,1%).
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на зубные пасты (+0,5%), хозяйственное мыло, стиральные порошки, спички и сухие корма для домашних животных (+0,3%), пеленки для новорожденных и зубные щетки (+0,2%), туалетное мыло (+0,1%). Снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки (-0,4%), туалетную бумагу (-0,2%).
Из остальных непродовольственных товаров подорожали шампуни (+0,8%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (+0,4%), кроссовки для взрослых и детей (+0,3%), мужские носки (+0,2%), новые отечественные легковые автомобили и автомобили иностранных марок, телевизоры, сигареты с фильтром, майки, мужские футболки (+0,1%). Цены снизились на электропылесосы (-0,9%), детские джинсы (-0,6%), женские колготки (-0,2%) и смартфоны (-0,1%).
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.
Услуги
Изменилась средняя стоимость проживания в хостелах (+4,3%), гостиницах 4−5 звезд (+1,1%), гостиницах категории «3 звезды» (+0,9%), гостиницах 1 звезды или в мотелях (+0,3%), гостиницах 2 звезд (+0,2%), а также путевок в санатории (+0,4%).
Увеличились тарифы на проезд в городском автобусе и плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,1%).
Из остальных видов услуг выросли цены на восстановление зуба пломбой (+0,4%), мойку легкового автомобиля, стрижки модельные мужские и женские (+0,3%), ремонт телевизоров (+0,1%).