ГД отклонила законопроект о переносе индексации пенсий на 1 января

Как отмечает в своем заключении профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в настоящее время существует общий порядок индексации различных социальных выплат с 1 февраля, не только страховых пенсий. «Например, кроме страховых пенсий по старости, индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год подлежат пособия и иные выплаты гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф, все виды ежемесячной денежной выплаты, материнский (семейный) капитал, все пособия на детей, компенсация набора социальных услуг, социальное пособие на погребение и другие», — говорится в документе.