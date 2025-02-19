ГД отклонила законопроект о переносе индексации пенсий на 1 января

Авторы предлагали осуществлять индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии на индекс роста потребительских цен за прошедший год не с 1 февраля, а с 1 января каждого года.
Как отмечает в своем заключении профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в настоящее время существует общий порядок индексации различных социальных выплат с 1 февраля, не только страховых пенсий. «Например, кроме страховых пенсий по старости, индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год подлежат пособия и иные выплаты гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф, все виды ежемесячной денежной выплаты, материнский (семейный) капитал, все пособия на детей, компенсация набора социальных услуг, социальное пособие на погребение и другие», — говорится в документе.
Комитет считает, что предложенная инициатива требует дополнительной проработки и обсуждения после возврата к индексации страховых пенсий в общем порядке.
Как ранее уточнил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроектом предлагается на постоянной основе индексировать страховые пенсии с 1 января, а после проводить их доиндексацию в феврале. С 1 января 2025 года Соцфонд проиндексировал на 7,3% страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. В конце января президент РФ Владимир Путин дал поручение к февралю проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5% и реализовать такое увеличение.