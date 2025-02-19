FT: миллиардные инвестиции Японии в ультратонкие солнечные батареи бросают вызов КНР

Японское правительство предоставляет субсидии в размере до 157 млрд йен (1 млрд долларов) компании Sekisui Chemical, занимающейся созданием солнечных панелей с использованием перовскита.
Изготовленные из него элементы в 20 раз тоньше обычных и могут быть установлены на стадионах, в аэропортах и офисных зданиях, что позволит массово использовать солнечную энергию в Японии, где мало открытого пространства, необходимого для более традиционных солнечных ферм. Ранее на разработку технологии уже было выделено 60 млрд йен.
Как отмечает FT, данное решение было принято в рамках мероприятий, направленных на достижение Японией к 2040 году цели по выработке до 50% электроэнергии из возобновляемых источников.
«Перовскитные солнечные батареи — это важнейший козырь для одновременного достижения целей по декарбонизации, экономическому росту и энергетической безопасности, — отмечает чиновник Саданори Ито. — Мы считаем их незаменимой технологией для дальнейшего распространения возобновляемых источников энергии в Японии».
В настоящее время на глобальном рынке солнечной энергетики доминирует Китай: страна производит 85% солнечных элементов в мире и 79% поликремния, материала, который входит в их состав. Напротив, основным компонентом перовскитных панелей является йод, крупнейшими мировыми поставщиками которого являются Чили и Япония.
По мнению аналитиков, производство японских ультратонких солнечных батарей могло бы помочь снизить риски для критически важных цепочек поставок и энергетической инфраструктуры из-за чрезмерной зависимости от Китая.
Президент компании Sekisui Solar Film Футоси Камиваки рассматривает в дальнейшем перспективы экспорта солнечных батарей в США и Европу. «В сфере солнечной энергетики это последний шанс побороться с доминированием Китая на рынке,» — подчеркивает Камиваки.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.
Елизавета Сидорова