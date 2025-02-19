FT: миллиардные инвестиции Японии в ультратонкие солнечные батареи бросают вызов КНР

Изготовленные из него элементы в 20 раз тоньше обычных и могут быть установлены на стадионах, в аэропортах и офисных зданиях, что позволит массово использовать солнечную энергию в Японии, где мало открытого пространства, необходимого для более традиционных солнечных ферм. Ранее на разработку технологии уже было выделено 60 млрд йен.