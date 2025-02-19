Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Китай в 2024 году сократил вложения в госдолг США на $57 млрд

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Китай в 2024 году сократил объем инвестиций в госдолг США на $57 млрд, до $759 млрд — самого низкого уровня с 2009 года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на американский Минфин.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, подобная тенденция отражает «стремление КНР диверсифицировать активы». Согласно отчету финансового ведомства, вложения Китая в казначейские облигации сократились примерно на $550 млрд c момента достижения максимума в размере $1,3 трлн более десятилетия назад.

По словам источника FT, общий объем китайских казначейских облигаций США будет «медленно сокращаться, потому что Китай продолжает диверсифицировать резервные активы».

В июне 2019 года Китай уступил первое место по этому показателю Японии, а в апреле 2022 года общий объем его инвестиций в госдолг США упал ниже отметки в $1 трлн. Крупнейшим держателем американских государственных бумаг остается Япония. Ее вложения в гособлигации США превышают $1 трлн. Второе место удерживает КНР. На третьем месте — Великобритания с $746 млрд. В прошлом году Соединенное Королевство вложило в ценные бумаги США $34,2 млрд.

Государственный долг США в ноябре 2024 года впервые превысил $36 трлн. Согласно прогнозам, американский госдолг в 2035 году увеличится до 118% от ВВП и продолжит расти. В числе причин такой тенденции будет то, что «увеличение обязательных расходов и выплат процентов превысит рост доходов».