FT: Китай в 2024 году сократил вложения в госдолг США на $57 млрд

В июне 2019 года Китай уступил первое место по этому показателю Японии, а в апреле 2022 года общий объем его инвестиций в госдолг США упал ниже отметки в $1 трлн. Крупнейшим держателем американских государственных бумаг остается Япония. Ее вложения в гособлигации США превышают $1 трлн. Второе место удерживает КНР. На третьем месте — Великобритания с $746 млрд. В прошлом году Соединенное Королевство вложило в ценные бумаги США $34,2 млрд.