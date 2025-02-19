Финляндия заморозила выручку от продажи принадлежавшей россиянам арены

СТОКГОЛЬМ, 19 февраля. /ТАСС/. Служба судебных приставов Финляндии заморозила деньги, вырученные от продажи принадлежавшего россиянам спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall. Об этом сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на представителя ведомства.
Как отметил руководитель окружной службы судебных приставов Аки Виртанен, денежные средства будут храниться на официальном счете органа или на специальном депозитном счете. Собеседник телекомпании не стал разглашать сумму сделки, сославшись на вопросы коммерческой тайны и санкционной политики.
Заморозка средств будет оставаться в силе до тех пор, пока действуют основания для такого решения, то есть санкции в отношении бывших владельцев Helsinki Hall, сообщает телекомпания. В Министерстве иностранных дел Финляндии уточнили, что «возврат денег в страны, на которые распространяются санкции, требует отмены санкций ЕС».
В ноябре 2024 года финские СМИ информировали о том, что принадлежащая попавшим под санкции ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко арена Helsinki Hall должна быть продана инвесторам из Финляндии — компании Trevian. Пояснялось, что сделка должна быть одобрена ЕС и финскими властями. 17 февраля газета Helsinki Times сообщила о завершении сделки по продаже спортивно-концертного комплекса.
Helsinki Hall был открыт в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, во время концертов — 15 тыс. По данным местных СМИ, российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.