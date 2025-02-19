Финляндия заморозила выручку от продажи принадлежавшей россиянам арены

Заморозка средств будет оставаться в силе до тех пор, пока действуют основания для такого решения, то есть санкции в отношении бывших владельцев Helsinki Hall, сообщает телекомпания. В Министерстве иностранных дел Финляндии уточнили, что «возврат денег в страны, на которые распространяются санкции, требует отмены санкций ЕС».