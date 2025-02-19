Эксперты оценили шансы Visa и Mastercard вернуться в Россию

«Возобновление работы Visa и Mastercard противоречат интересам национальной безопасности и технологического суверенитета России. За время отсутствия иностранных платежных систем в России были внесены изменения в законодательство, в том числе введены требования о хранении данных внутри страны и интеграции с национальными системами. На такие условия иностранные платежные системы вряд ли согласятся», — отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.