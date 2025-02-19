Депутата прокомментировал идею Минстроя о единой платежке за ЖКУ

По ее мнению, данная мера позволит гражданам избежать путаницы с оплатой и сделает процесс более комфортным.
«Я бы с удовольствием поддержала Минстрой, если это вообще возможно, потому что сама, когда оплачиваю жилищно-коммунальные услуги, иногда теряюсь. Потому что часть оплачиваю в онлайн-режиме — достаточно удобно, двумя кликами буквально, а часть приходится сверять, бегать, не понимая порой, за что и за какой период платишь», — отметила депутат.
Она подчеркнула, что при реализации инициативы необходимо учитывать интересы граждан. По мнению Бессараб, важно не допустить, чтобы управляющие компании задерживали денежные средства на своих счетах, а также важно исключить возможность появления дополнительной комиссии для плательщиков.
«Мы понимаем, что управляющие компании не всегда готовы с кем-то делиться в дальнейшем деньгами. Надо не допустить при этом прокручивания, задержки денег на счетах тех компаний, которые к этим деньгам конкретно не имеют никакого отношения. Если такая схема есть, и она работоспособная, нам сможет при этом Минстрой убедительно доказать, что деньги не будут задерживаться на счетах дополнительных, можно эту идею рассмотреть. И конечно, никакой комиссии чтобы не было для людей», — подытожила парламентарий.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».