Депутата прокомментировал идею Минстроя о единой платежке за ЖКУ

«Мы понимаем, что управляющие компании не всегда готовы с кем-то делиться в дальнейшем деньгами. Надо не допустить при этом прокручивания, задержки денег на счетах тех компаний, которые к этим деньгам конкретно не имеют никакого отношения. Если такая схема есть, и она работоспособная, нам сможет при этом Минстрой убедительно доказать, что деньги не будут задерживаться на счетах дополнительных, можно эту идею рассмотреть. И конечно, никакой комиссии чтобы не было для людей», — подытожила парламентарий.