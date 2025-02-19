«Честный знак»: производство йогурта в РФ в 2024 году выросло на 10,1%

Так, производство йогурта (доля в общем объеме производства молочной продукции — 6%) выросло на 10,1%, до 698 млн л. На втором месте по динамике оказался мягкий, плавленый, творожный сыр (доля 2,7%). Объемы его выпуска выросли за год на 8,9%, до 319 млн кг, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака»).
В сравнении с 2023 годом объемы производства творога и творожных продуктов (доля 5,3%) в 2024 году увеличились на 8,6%, до 620 млн кг, молокосодержащих продуктов и десертов (доля 3,3%) — на 5,8%, до 382 млн кг/л, а ультрапастеризованного молока (доля 14,1%) — на 5,3%, до 1,6 млрд л. Производство сливочного масла выросло за год на 1,6%, до 451 млн кг (доля 3,9%).
Единственной категорией, где зафиксировано снижение, стал кефир (7,9% от всего объема производства молочной продукции в России). В 2024 году его выпуск сократился на 4% по сравнению с предыдущим годом, составив 922 млн л.
«Рост производства напрямую связан с увеличением потребительского спроса. Только в четвертом квартале 2024 года продажи молочной продукции в стабильной рознице выросли на 8% относительно аналогичного периода 2023 года. При этом доля упакованного йогурта в структуре продаж всей молочной продукции увеличилась с 6,5% до 6,9%, тогда как доля упакованного кефира, наоборот, снизилась — с 8,6% до 8,3%», — отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.
Лидером по производству молочной продукции в 2024 году стал Центральный федеральный округ — 5,1 млрд л. За ним следуют Приволжский (2,6 млрд л) и Сибирский (961 млн л) федеральные округа.