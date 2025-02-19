«Честный знак»: производство йогурта в РФ в 2024 году выросло на 10,1%

В сравнении с 2023 годом объемы производства творога и творожных продуктов (доля 5,3%) в 2024 году увеличились на 8,6%, до 620 млн кг, молокосодержащих продуктов и десертов (доля 3,3%) — на 5,8%, до 382 млн кг/л, а ультрапастеризованного молока (доля 14,1%) — на 5,3%, до 1,6 млрд л. Производство сливочного масла выросло за год на 1,6%, до 451 млн кг (доля 3,9%).