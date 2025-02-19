СФ: ЦБ планирует установить дополнительные требования к банковским операциям

Шейкин уточнил, что усиленная неквалифицированная электронная подпись обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с простой электронной подписью, но при этом она не требует аккредитации в государственных органах, как это необходимо для квалифицированной электронной подписи. Он подчеркнул, что такая подпись формируется с использованием специализированных средств электронной подписи и удостоверяющих центров, которые соответствуют установленным стандартам безопасности.