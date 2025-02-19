СФ: ЦБ планирует установить дополнительные требования к банковским операциям

Банк России направил в Минюст на регистрацию документ, в котором установлены дополнительные требования к банковским операциям, а также предусмотрен более детализированный контроль за транзакциями. Целью этих нововведений является защита денежных переводов от мошеннических схем и предотвращение хищений средств граждан. Об этом агентству ТАСС сообщил сенатор Артем Шейкин, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
«Банк России направил на государственную регистрацию в Минюст новое положение, которое установит дополнительные требования к защите информации при проведении банковских операций. Этот документ заменит действующее положение и введет новые механизмы, направленные на усиление защиты денежных переводов от мошенничества и предотвращение хищений средств граждан. Одним из главных нововведений в регулировании станет обязательное использование усиленной неквалифицированной электронной подписи», — сообщил сенатор.
Шейкин уточнил, что усиленная неквалифицированная электронная подпись обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с простой электронной подписью, но при этом она не требует аккредитации в государственных органах, как это необходимо для квалифицированной электронной подписи. Он подчеркнул, что такая подпись формируется с использованием специализированных средств электронной подписи и удостоверяющих центров, которые соответствуют установленным стандартам безопасности.
Зампред также отметил, что в новом документе Банк России акцентировал внимание на мерах борьбы с мошенничеством, базирующимся на методах социальной инженерии. Мошенники, прибегая к угрозам, обману или манипуляциям доверием, принуждают граждан брать кредиты или совершать переводы.
«Новое регулирование будет предусматривать более детальный контроль за транзакциями, расширение перечня регистрируемых действий клиентов, а также меры по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через финансовые схемы», — добавил сенатор.
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