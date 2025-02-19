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Бразилия приняла приглашение в ОПЕК+, заявил глава Минэнерго страны

Национальный совет по энергетической политике Бразилии принял приглашение присоединиться к ОПЕК+, сообщил во вторник, 18 февраля, министр горнорудной промышленности и энергетики страны Александр Силвейра.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как напоминает бразильское издание Carta Capital, страна получила приглашение во время визита президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на Средний Восток.

«Приведет ли это к каким-либо новым обязательством для Бразилии? Нет. Это просто письмо и площадка для обсуждения стратегий нефтедобывающих стран. Мы не должны стыдиться того, что являемся производителями ресурса», — подчеркнул министр после заседания совета.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.