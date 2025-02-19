Бразилия приняла приглашение в ОПЕК+, заявил глава Минэнерго страны

Как напоминает бразильское издание Carta Capital, страна получила приглашение во время визита президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на Средний Восток.
«Приведет ли это к каким-либо новым обязательством для Бразилии? Нет. Это просто письмо и площадка для обсуждения стратегий нефтедобывающих стран. Мы не должны стыдиться того, что являемся производителями ресурса», — подчеркнул министр после заседания совета.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.