Бразилия приняла приглашение в ОПЕК+, заявил глава Минэнерго страны

«Приведет ли это к каким-либо новым обязательством для Бразилии? Нет. Это просто письмо и площадка для обсуждения стратегий нефтедобывающих стран. Мы не должны стыдиться того, что являемся производителями ресурса», — подчеркнул министр после заседания совета.