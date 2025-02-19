Bloomberg: нефтяные потоки из Ирана в Китай значительно выросли

Ежедневные темпы импорта иранской нефти в феврале этого года резко возросли, и, как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler Ltd, ожидается, что по итогам месяца объемы ежедневных поставок из Ирана достигнут 1,74 млн баррелей. Это пиковый показатель с октября и на 86% выше январских данных.