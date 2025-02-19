Bloomberg: нефтяные потоки из Ирана в Китай значительно выросли

Ежедневные темпы импорта иранской нефти в феврале этого года резко возросли, и, как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler Ltd, ожидается, что по итогам месяца объемы ежедневных поставок из Ирана достигнут 1,74 млн баррелей. Это пиковый показатель с октября и на 86% выше январских данных.
Торговля нефтью — ключевой источник дохода Тегерана — столкнулась с давлением из-за серии санкций со стороны США, которые ранее в этом месяце были ужесточены администрацией Трампа. Однако использование танкеров, которые не попали под действие американских ограничений, а также подставных компаний позволило цепочке поставок мгновенно отреагировать на ситуацию, приводит слова трейдеров Bloomberg.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал «неприемлемой» покупку Китаем и Индией нефти, которая возможно попадает под санкции Соединенных Штатов, заявив ранее на этой неделе в интервью Fox Business, что Вашингтон намерен сократить экспорт иранской нефти до уровня менее 10% от текущего уровня.
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