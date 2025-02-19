Бензин за неделю подорожал в среднем на 12 копеек

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,18 рубля, марки Аи-95 — от 60,49 до 65,69 рубля, марки Аи-98 и выше — от 83,20 до 88,26 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 55 до 57,58 рубля, марки Аи-95 — от 59,60 до 63,71 рубля, марки Аи-98 и выше — от 69,60 до 88,14 рубля за литр.