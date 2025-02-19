Apple выплатила Индонезии штраф в размере $10 млн

В октябре 2024 года Индонезия запретила продажи iPhone 16 от Apple, заявив, что компания не придерживалась правил, требующих, чтобы телефоны, продаваемые внутри страны, имели не менее 40% деталей местного производства. 19 ноября прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Apple предложила властям Индонезии инвестиции в размере $100 млн, что в десять раз превышает первоначальное предложение, для снятия запрета на продажу в стране iPhone 16. Министерство промышленности республики его отклонило, заявив, что сумма инвестиций должна составить $1 млрд, поскольку прибыль от продажи продукции Apple на индонезийском рынке «довольно велика».