Apple выплатила Индонезии штраф в размере $10 млн

«Долг был погашен, мы получили платеж», — приводит его слова агентство Antara. Таким образом американская корпорация выполнила свои обязательства за получение национального сертификата TKDN за период с 2020 по 2023 годы, когда она не в полной мере выполняла национальное законодательство при продаже своей продукции на внутреннем рынке, поясняет агентство.
В октябре 2024 года Индонезия запретила продажи iPhone 16 от Apple, заявив, что компания не придерживалась правил, требующих, чтобы телефоны, продаваемые внутри страны, имели не менее 40% деталей местного производства. 19 ноября прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Apple предложила властям Индонезии инвестиции в размере $100 млн, что в десять раз превышает первоначальное предложение, для снятия запрета на продажу в стране iPhone 16. Министерство промышленности республики его отклонило, заявив, что сумма инвестиций должна составить $1 млрд, поскольку прибыль от продажи продукции Apple на индонезийском рынке «довольно велика».
9 января Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что предложение Apple об инвестировании $1 млрд в строительство в Индонезии предприятия по выпуску комплектующих для смартфонов недостаточно для снятия запрета на продажу в стране iPhone 16.