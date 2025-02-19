Аналитик объяснил, как словесные интервенции Трампа влияют на рынок золота

Первыми под указ Трампа о введении пошлин попали товары из Китая, Мексики и Канады. Позднее он приостановил вступление указа в силу в отношении мексиканской и канадской продукции. Пошлины против китайских товаров действуют с 4 февраля.
Аналитик по драгоценным металлам британского банка HSBC Джеймс Стил, комментируя ввод пошлин, высказал опасения, что большое количество ограничений сильнее разрушает мировую торговлю. Впрочем, проблемы в мировой экономике положительно сказываются на таком защитном активе, как золото.
По словам Николая Дудченко, утверждение Стила недалеко от истины: золото выступает защитным активом и в периды «шторма» инвесторы страхуют свои активы именно в нем. Хотя нужно заметить, риски применения протекционистских мер должны осознавать все стороны процесса.
«Впечатление, что для Трампа это по всей видимости является просто способом ведения переговоров. Как мы уже смогли увидеть на примере Мексики и Канады — это сработало», — напомнил эксперт.
Николай Дудченко также отметил, что вступление пошлин в силу и ответ на них станут факторами, способствующими дальнейшему росту цены на золото.
«Не исключено, что мы увидим достижение и пробой отметки 3000 долларов за тройскую унцию. Впрочем, цена и так находится от данной границы довольно близко и тестирование 3000 долларов возможно и без угроз торговых войн», — сказал он.
Говоря о том, на какие еще активы повлияют пошлины, аналитик обратил внимание на серебро. Цена на этот металл достаточно сильно коррелирует с ценой на золото, а значит, что она также имеет шансы продолжить рост, пояснил Николай Дудченко.
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