Аналитик объяснил, как словесные интервенции Трампа влияют на рынок золота

Президент США Дональд Трамп в первый месяц своей работы в Белом доме уже ввел пошлины на импорт таких металлов, как сталь и алюминий и пригрозил новыми мерами против стран, которые введут свои тарифы в ответ. Хотя пока эти заявления носят характер «словесных интервенций», влияние на рынки золота, ценных бумаг и других активов уже заметно. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко раскрыл Финансам Mail, как будет вести себя рынок драгметаллов в случае, если от слов США перейдет к делу.