В Zara заявили о готовности сосуществовать в РФ с хозяином Maag и Ecru

Ранее в этот день аналитики платформы Kokoc Group спрогнозировали массовое возвращение в Россию иностранных компаний. В 2025 году в страну могут вернуться 350 зарубежных брендов, которые ушли с рынка РФ в 2022 году. При этом некоторые крупные компании, возвращаясь в Россию, рискуют столкнуться с серьезными проблемами. Особенно это касается брендов, которые предлагают товары повседневного пользования.