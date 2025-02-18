В Zara заявили о готовности сосуществовать в РФ с хозяином Maag и Ecru

«Если в будущем Inditex сочтет, что новые обстоятельства позволят вернуть бренды группы на российский рынок, у компании и Daher Group есть возможность потенциального сотрудничества в рамках соглашения о франчайзинге», — отметили в западной компании.
В Inditex также напомнили, что сделка по продаже бизнеса в России три года назад включала в себя передачу большинства арендных прав на торговые площади холдинга.
Ранее в этот день аналитики платформы Kokoc Group спрогнозировали массовое возвращение в Россию иностранных компаний. В 2025 году в страну могут вернуться 350 зарубежных брендов, которые ушли с рынка РФ в 2022 году. При этом некоторые крупные компании, возвращаясь в Россию, рискуют столкнуться с серьезными проблемами. Особенно это касается брендов, которые предлагают товары повседневного пользования.
17 февраля вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что для возвращения зарубежных брендов на российский рынок потребуется как минимум год. При этом магазины холдинга Inditex, по его словам, смогут вернуться в РФ быстрее всех остальных.