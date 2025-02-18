Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россию может вернуться Coca-Cola, пишет СМИ

Американская компания Coca-Cola готовится к возвращению в Россию, сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Со слов источника Mash, производители американской газировки планируют делать ее на тех же заводах, что и до ухода из РФ», — сказано в публикации.

Mash добавляет, что компания уже начала обсуждать стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом.

Ранее 17 февраля «Газета.Ru» сообщала, сославшись на исследование Kokoc Group, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных брендов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».