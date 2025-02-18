В Россию может вернуться Coca-Cola, пишет СМИ

«Со слов источника Mash, производители американской газировки планируют делать ее на тех же заводах, что и до ухода из РФ», — сказано в публикации.
Mash добавляет, что компания уже начала обсуждать стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом.
Ранее 17 февраля «Газета.Ru» сообщала, сославшись на исследование Kokoc Group, что В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных брендов.
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