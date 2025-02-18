В России вырос объем подделок одного вида продукции

На прошлой неделе доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов сообщил, что настоящая парфюмерия проходит строгие тесты на безопасность и стабильность, чего нельзя сказать о подделках. Из-за отсутствия контроля над процессом производства поддельные духи могут быть непредсказуемыми в использовании и представлять серьезную опасность для здоровья человека.