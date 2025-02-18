Ущерб американскому бизнесу и перспективы сотрудничества: ключевые заявления главы РФПИ зарубежным СМИ

«Крупнейшие нефтяные предприятия США вели очень успешный бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые Россия предоставила им, чтобы получить доступ к российским природным ресурсам?», — задался вопросом Дмитриев.