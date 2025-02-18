Ущерб американскому бизнесу и перспективы сотрудничества: ключевые заявления главы РФПИ зарубежным СМИ

CNN
В интервью CNN Дмитриев подчеркнул ценность российско-американского сотрудничества. Он отметил важность диалога, а также указал, что президент США Дональд Трамп «отлично решает проблемы».
Говоря об экономике, глава РФПИ напомнил о последствиях ухода зарубежных компаний с российского рынка.
«Американский бизнес потерял 300 млрд долларов из-за ухода из России. Из-за отказа от совместной работы экономика США несет большие потери», — отметил Дмитриев.
Однако, в то же время он подчеркнул, что российская сторона не будет акцентировать внимание на вопросе снятия американских санкций, ведь основные приоритеты лежат в восстановлении доверия между странами.
«То, чего мы хотим, — это хороший диалог. Мы всегда выступали за улучшение отношений между Россией и США», — пояснил он.
NYT
Как считает глава РФПИ, писала газета The New York Times, в настоящий момент сохраняются возможности для возвращения американских компаний на российский рынок.
«Крупнейшие нефтяные предприятия США вели очень успешный бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые Россия предоставила им, чтобы получить доступ к российским природным ресурсам?», — задался вопросом Дмитриев.
Кроме того, он считает, что прогресс, достигнутый сторонами по итогам переговоров в Рияде, станет заметен в течение ближайших 2−3 месяцев.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.
Елизавета Сидорова