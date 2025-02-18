Траты туристов в Калининградской области в 2024 году превысили 24,6 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Туристы по итогам 2024 года потратили в Калининградской области свыше 24,6 млрд рублей, что превысило показатель 2023 года на 19%. Об этом ТАСС сообщили в министерстве по культуре и туризму области.
«Согласно уточненным данным Сбераналитики, объем трат туристов по картам в регионе в 2024 году достиг 24 689,1 млн руб., что на 19% больше, чем в 2023 году. Кроме того, туристами было переведено жителям региона 2 297,7 млн рублей и снято наличкой 3 030,5 млн рублей», — сообщили в министерстве.
По итогам 2024 года в области побывали порядка 2,2 млн человек. Большая часть туристов (45,4%) прибыла на российское побережье Балтики из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Еще 16% прибыли из Ленинградской, Белгородской, Саратовской, Свердловской областей и Краснодарского края. В 2025 году ожидается рост туристического потока в регион на 9% — до 2,4 млн туристов. В весенние и летние месяцы рост достигнет 10−12% к уровню аналогичного периода 2024 года. Основным сдерживающим фактором, по оценкам министерства, станут пропускные возможности аэропорта Храброво. Как сообщили в дирекции авиаузла, Храброво рассчитан на обслуживание 5 млн пассажиров в год и уже в 2024 году обслужил 4,8 млн человек.
Вклад отрасли в валовый региональный продукт, по данным Росстата, в 2022 году составил 3,6%, или 26,4 млрд рублей. По данным областных властей, летом 2024 года в отрасли работали 12 тыс. человек, 1 393 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 49 туроператоров. Туризм позиционируется как один из пяти приоритетов в развитии Калининградской области. Он формирует векторы развития городов на побережье Балтийского моря. Большинство муниципалитетов области также нацелены на развитие активного отдыха, агротуризма, исторического туризма с привязкой к масштабным событиям. Крупными точками притяжения становятся объекты программы вовлечения в экономику объектов культурного наследия, предполагающей, в том числе восстановление средневековых замков в регионе.