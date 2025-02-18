Траты туристов в Калининградской области в 2024 году превысили 24,6 млрд рублей

По итогам 2024 года в области побывали порядка 2,2 млн человек. Большая часть туристов (45,4%) прибыла на российское побережье Балтики из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Еще 16% прибыли из Ленинградской, Белгородской, Саратовской, Свердловской областей и Краснодарского края. В 2025 году ожидается рост туристического потока в регион на 9% — до 2,4 млн туристов. В весенние и летние месяцы рост достигнет 10−12% к уровню аналогичного периода 2024 года. Основным сдерживающим фактором, по оценкам министерства, станут пропускные возможности аэропорта Храброво. Как сообщили в дирекции авиаузла, Храброво рассчитан на обслуживание 5 млн пассажиров в год и уже в 2024 году обслужил 4,8 млн человек.