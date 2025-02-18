ТАСС: поставки газа РФ по «Турецкому потоку» в Европу вновь обновили рекорд

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Так, с 10 по 16 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа — 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части «Турецкого потока») превысила 396 млн куб. м. Это абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался неделей ранее — около 392 млн куб. м.
Также в понедельник, 10 февраля, был превышен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу — 56,7 млн куб. м. Таким образом, средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в феврале оказывается на 12% выше, чем в декабре 2024 года, и на 10% больше по сравнению с январем.
Проходящий из России в Турцию через Черное море газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой «Турецкого потока» служит компрессорная станция «Русская», построенная в районе Анапы.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу «Турецкий поток» в Европу в январе достигли рекордных 1,56 млрд куб. м. В 2024 году транспортировка по этому маршруту выросла на 23% — до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 7,6 млрд куб. м поступили в Венгрию.
27 января 2025 года Будапешт получил от Брюсселя заверения в том, что тот обеспечит ему гарантии энергобезопасности, в том числе будет добиваться от Украины возобновление транзита газа из РФ, не допустит остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» и защитит от нападений газопровод «Турецкий поток». В ответ Венгрия согласилась на продление после 31 января секторальных санкций ЕС против России еще на полгода.