ТАСС: поставки газа РФ по «Турецкому потоку» в Европу вновь обновили рекорд

27 января 2025 года Будапешт получил от Брюсселя заверения в том, что тот обеспечит ему гарантии энергобезопасности, в том числе будет добиваться от Украины возобновление транзита газа из РФ, не допустит остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» и защитит от нападений газопровод «Турецкий поток». В ответ Венгрия согласилась на продление после 31 января секторальных санкций ЕС против России еще на полгода.