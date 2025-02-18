Средняя розничная цена на рис в Японии за год почти удвоилась

Согласно этим данным, средняя рыночная цена за 5 кг риса в первую неделю февраля 2025 года достигла отметки в 3 829 иен ($25,22 по текущему курсу). Это на 90% выше, чем в феврале прошлого года, когда 5 кг риса в супермаркетах стоили порядка 2 000 иен ($13,17).
Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год на фоне плохого урожая, виной которому стали, в частности, череда стихийных бедствий и аномальная жара. При этом в японском Минсельхозе отмечают, что на фоне роста цен на рис сократились и объемы его продаж. Это, считают японские власти, в районе марта текущего года может привести к формированию излишка предложения, что, в свою очередь, повлечет снижение цен на этот вид товара.