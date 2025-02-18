Средняя розничная цена на рис в Японии за год почти удвоилась

Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год на фоне плохого урожая, виной которому стали, в частности, череда стихийных бедствий и аномальная жара. При этом в японском Минсельхозе отмечают, что на фоне роста цен на рис сократились и объемы его продаж. Это, считают японские власти, в районе марта текущего года может привести к формированию излишка предложения, что, в свою очередь, повлечет снижение цен на этот вид товара.