Сбер: сотрудники сфер финансов и госсектора реже допускают просрочку по кредитам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Заемщики, которые заняты в финансовой сфере, науке или государственном секторе, меньше других допускают просрочку по кредитам, сообщил ТАСС директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов. Сложности с выплатами чаще, чем у других, возникают у работников ресторанного бизнеса, розничной торговли и транспорта.
«Если говорить о сферах занятости, то чаще всего сложности возникают у работников ресторанного бизнеса, розничной торговли и транспорта. Наиболее ответственно подходят к своим финансовым обязательствам сотрудники финансовой сферы, науки и государственного сектора», — сказал Кузнецов.
При этом традиционно самый низкий уровень просрочки отмечается в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. «Но в отличие от Ленинградской области, в Подмосковье платежная дисциплина была всегда пониже, а сейчас наблюдаем дополнительный тренд на снижение этой дисциплины», — уточнил банкир.
Вместе с тем увеличивается число случаев просрочки среди молодежи в возрасте 18−24 лет. «Это в том числе говорит о еще только формирующихся навыках ответственного финансового поведения, мы в этом готовы клиентам помогать», — пояснил Кузнецов.
Средняя сумма просроченной задолженности по потребительским кредитам с января 2024 года по январь 2025 года не изменилась и составляет около 150 тыс. рублей.