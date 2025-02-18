Сбер: сотрудники сфер финансов и госсектора реже допускают просрочку по кредитам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Заемщики, которые заняты в финансовой сфере, науке или государственном секторе, меньше других допускают просрочку по кредитам, сообщил ТАСС директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов. Сложности с выплатами чаще, чем у других, возникают у работников ресторанного бизнеса, розничной торговли и транспорта.