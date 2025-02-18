Рыночная эйфория

Результаты «Т-Технологии» (T 3492 ₽, +3,79%) за январь 2025 года отражают увеличение общего числа клиентов экосистемы на 19% до 49,1 млн. Число активных клиентов выросло на 17%, составив 32,7 млн. Общий объем покупок по картам за месяц достиг 740 млрд рублей, увеличившись на 22% по сравнению с январем 2024 года. Консолидированный кредитный портфель превысил 2,6 трлн руб. Средства и активы под управлением клиентов выросли на 28% до 5,5 трлн руб. В январе завершилась интеграция Росбанка, что укрепило позиции группы. Публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год ожидается в марте 2025 года.