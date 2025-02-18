«Руспродсоюз»: стоимость приготовления порции блинов за год выросла до 121 рубля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Средняя стоимость приготовления порции блинов на семью из четырех человек в России за год выросла на 14,2%, до 121 рубля. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
«Ассоциация подсчитала, как изменилась средняя стоимость приготовления блинов за год. Средняя стоимость порции блинов на семью из четырех человек за год выросла с 106 ₽ до 121 рубля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за основу был взят классический рецепт блинов: мука пшеничная — 130 г, молоко — 300 мл, яйца — 3 штуки, сахар — 30 г, масло сливочное — 40 г.
В то же время в ассоциации отметили, что традиционные топпинги, такие как сметана и мед, за год подорожали на 20,8% и на 5,7% соответственно.